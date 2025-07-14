Запад за три года не сделал выводов об РФ: ошибки обернутся фатальными последствиями

«Если они думают, что смогут истощить ресурсы России или заставить ее выйти на переговоры, они сильно ошибаются. Нет никаких намеков на это. Наоборот, есть четкие сигналы о том, что ничто и ни при каких условиях не остановит Россию экономически, дипломатически, и в военном отношении», — заключил Дэвис.