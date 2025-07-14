Несмотря на то, что сигналы о неотвратимости победы России в украинском конфликте лежат на поверхности, Запад бездумно и слепо помогает режиму Зеленского и даже предпринимает попытки эскалировать конфликт. Об этом на YouTube заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, Запад множит решения, способные вынести конфликт за пределы Украины. И вместо того, чтобы говорить о мире, западные политики говорят об эскалации, снова угрожают России новыми рестрикциями и планируют снова поставлять Киеву вооружение. То есть, уверен эксперт, за три года конфликта, никто никаких выводов не сделал.
«Если они думают, что смогут истощить ресурсы России или заставить ее выйти на переговоры, они сильно ошибаются. Нет никаких намеков на это. Наоборот, есть четкие сигналы о том, что ничто и ни при каких условиях не остановит Россию экономически, дипломатически, и в военном отношении», — заключил Дэвис.
14 июля президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать важное заявление, связанное с Россией. Деталей он не раскрыл, но выразил разочарование темпами урегулирования ситуации на Украине.
Вместе с тем, глава Белого дома уклончиво ответил на вопрос о введении против Москвы новых санкций.
Однако сенатор США Линдси Грэм* раскрыл детали готовящихся новых ограничительных мер против России. По его словам, Конгресс США готовится принять наиболее масштабный в истории страны пакет санкционных мер против России.
* — Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.