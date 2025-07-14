Макрон: Франция начнёт диалог с ЕС по использованию ядерного оружия

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует начать диалог с ЕС по использованию ядерного вооружения, высказывание прозвучало в ходе обращения Макрона к французским военным по случаю Дня взятия Бастилии.
«Чтобы дать полную оценку роли нашего ядерного оружия для коллективной безопасности, я поставил задачу министру обороны начать стратегический диалог с теми нашими европейскими партнёрами, кто к этому готов. Я вернусь к этому вопросу в конце года, чтобы оценить прогресс», — сказал Макрон.
По его словам, уже существует договорённость между французской стороной и Британией о взаимодействии так называемых независимых средств ядерного сдерживания. Макрон уточнил, что для европейских государств нет «такой экстремальной угрозы, на которую не смогли бы ответить наши две страны».
«После подписанного в Нортвуде соглашения Британия встретится с ФРГ через нескольких дней. А мы с нашими немецкими партнёрами проведём заседание франко-германского совета по обороне и безопасности в конце августа, где будут приняты новые решения», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину после прекращения огня.