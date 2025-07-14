ТОГУ присвоят имя первого ректора Михаила Даниловского

Михаил Павлович был первым ректором учебного заведения и руководил его строительством, не отрываясь от административной и научной работы. Он проработал в должности около 30 лет, создал сильный коллектив преподавателей и выучил много талантливых учеников, работающих практически во всех сферах народного хозяйства Дальнего Востока.
Работу ректора Михаил Павлович совмещал с активной общественно-политической деятельностью: неоднократно избирался депутатом городского и краевого Советов народных депутатов, стоял у истоков организации Совета ректоров учебных заведений Хабаровского края и Еврейской автономной области и 10 лет возглавлял его.
В 1993 г. М. П. Даниловскому присвоено звание «Почетный гражданин города Хабаровска».
Председатель регионального парламента Николай Шевцов отметил, что инициативу поддержали Общественная палата региона, Совет почетных граждан города Хабаровска и Хабаровская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Члены общественного совета единогласно поддержали присвоение Тихоокеанскому государственному университету имени профессора Михаила Павловича Даниловского. Решение об этом они направят губернатору Хабаровского края, председателю попечительского Совета университета Дмитрию Демешину для рассмотрения вопроса о ходатайстве перед министерством науки и высшего образования Российской Федерации.