ТОГУ присвоят имя первого ректора Михаила Даниловского

Михаил Павлович был первым ректором учебного заведения и руководил его строительством, не отрываясь от административной и научной работы. Он проработал в должности около 30 лет, создал сильный коллектив преподавателей и выучил много талантливых учеников, работающих практически во всех сферах народного хозяйства Дальнего Востока.