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В начале недели в Башкирии пообещали грозы

Башгидрометцентр передал прогноз на 14, 15 и 16 июля.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на начало недели. По информации метеорологов, 14, 15 и 16 июля в Башкирии обещают северный ветер, дожди и грозы.

Сегодня спрогнозировали ветреную погоду и температуру до +22, +27°.

Во вторник, 15 июля, ожидают также северные порывы ветра. К ночи температура опустится до +9, +14°, днем будет +21, +26°.

В среду, 16 июля, ветер с порывистого сменится на умеренный. Ночью будет +9, +14°, днем +21, +26°.

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