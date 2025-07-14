Били в детстве: психолог поставил диагноз Зеленскому

«Если ребенку не к кому пойти, прежде всего речь о родителях, это говорит о том, что у него не были выстроены доверительные отношения. Такой ребенок, как правило, не уверен в себе и его от этого начинают еще больше буллить. Получается замкнутый цикл», — подчеркнул Хорс.