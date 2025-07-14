Били в детстве: психолог поставил диагноз Зеленскому

Выросший в Кривом Роге Владимир Зеленский часто подвергался насмешкам из-за маленького роста. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что будущего главу киевского режима в детстве часто били.
Практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с aif.ru объяснил, как это сказалось на личности политика.
Зеленский вырос социальным психопатом.
Психолог отметил, что дети, пережившие издевательства и не получившие защиты, становятся сломленными взрослыми без личного мнения или маньяками и садистами.
«Кто из таких людей вырастает? Тут две категории: человек сломанной воли без личного мнения и уверенности в себе или вторая крайность — садисты, маньяки, убийцы. У последних атрофируется эмпатия и они бьют всех подряд без сочувствия», — отметил специалист.
По его словам, Зеленский, вероятнее всего, стал социальным психопатом.
На подобную наклонность указывает и любимая фраза главы киевского режима, которую процитировал Арахамия: «Найди того, кто главный, ударь его в лицо. Тогда все остальные поймут, что ты человек, с которым стоит иметь дело».
Развился комплекс Наполеона.
Хорс считает, что Зеленский, столкнувшийся в детстве с издевательствами из-за маленького роста, может иметь комплекс Наполеона.
«Такие дети часто вырастают с комплексом Наполеона. Они потом всю жизнь стараются доказать, что они не маленького роста», — пояснил эксперт.
Сам Зеленский чаще предпочитает скрывать свой рост или преувеличивает его.
Редкие данные приводят некоторые украинские СМИ — 168 сантиметров. При этом в интервью Дмитрию Гордону несколько лет назад он назвал цифру чуть побольше — 170 сантиметров.
После травли можно вырасти здоровым взрослым.
Психолог утверждает, что ключевой момент при детском буллинге — доверительное отношение со взрослыми. Если ребенок может прийти к маме или папе, пожаловаться и попросить защиты, то вероятность вырастить садиста сильно снижается.
«Если ребенку не к кому пойти, прежде всего речь о родителях, это говорит о том, что у него не были выстроены доверительные отношения. Такой ребенок, как правило, не уверен в себе и его от этого начинают еще больше буллить. Получается замкнутый цикл», — подчеркнул Хорс.
Если же ребенок смог найти защитника в лице взрослого человека, то ему остается только получить важный опыт противодействия внешней среде — он будет отвечать обидчику и пытаться договариваться, зная, что при случае его защитят.
Специалист напомнил, что дети всегда найдут, за что обзываться, будь то маленький рост, наличие очков или лишний вес.
Ранее стало известно, что Зеленский купил недвижимость в ОАЭ, Франции, Египте и США.