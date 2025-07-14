Почти в шесть миллионов обошлась пермячке «установка домофона»

Через некоторое время на связь с потерпевшей вышли «представители портала “Госулуги” и рассказали, что в ее личный кабинет произведен неправомерный вход. Звонивший спросил, есть ли у пенсионерки денежные средства на банковских счетах. Следующим позвонил “следователь ФСБ” с рассказом о том, что сбережения женщины в опасности и их срочно надо положить в “Центробанк”.