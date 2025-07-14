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Почти в шесть миллионов обошлась пермячке «установка домофона»

В отдел полиции в Кировском районе Перми обратилась 68-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

В отдел полиции в Кировском районе Перми обратилась 68-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Выяснилось, что женщине позвонила незнакомка и назвалась сотрудницей домофонной компании. Она сообщила, что в доме пермячки будут менять домофон, а для оформления заявки нужно продиктовать поступивший смс-код. Пенсионерка сообщила секретные цифры.

Через некоторое время на связь с потерпевшей вышли «представители портала “Госулуги” и рассказали, что в ее личный кабинет произведен неправомерный вход. Звонивший спросил, есть ли у пенсионерки денежные средства на банковских счетах. Следующим позвонил “следователь ФСБ” с рассказом о том, что сбережения женщины в опасности и их срочно надо положить в “Центробанк”.

В течение пяти дней пермячка переводила на указанные мошенниками счета, а также передавала курьерам свои накопления. В общей сложности она потеряла около 6 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Ведется следствие.