В День ВМФ во Владивостоке ожидается концерт в центре города

День Военно-Морского Флота во Владивостоке обещает быть по-прежнему ярким и торжественным. В важную для моряков дату в городе организуют торжественное возложение венков и концерт (0+), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на тг-канал «Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота» (18+).
Концерт в честь Дня ВМФ пройдёт в самом центре Владивостока, на сцене амфитеатра. Перед гостями выступят лучшие творческие коллективы ТОФ. Мероприятие начнётся в 15.00 и продлится до 22.00.
Добавим, что традиционно во время празднования во Владивостоке проходит парад кораблей, сами торжества завершаются салютом, а основное действие разворачивается на водной станции ТОФ. Продолжится ли традиция в этом году — покажет время.