«Пожалейте хотя бы свой персонал!»: омичи критикуют убогое состояние больницы

«Хотелось бы узнать: в стационаре при МСЧ 11 на улице Нахимова, в терапевтическом отделение, вообще планируется ремонт? Внешний вид как после бомбежки, мебель старая, матрацы в ужасном состоянии. Пожалейте если не пациентов, так хотя бы медицинский персонал, который вынужден работать в таких жутких “условиях”. Лежала там в мае — еще и клопы в добавок», —сообщила бывший пациент стационара.