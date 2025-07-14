«Пожалейте хотя бы свой персонал!»: омичи критикуют убогое состояние больницы

Пост омички про плачевное состояние палат в терапевтическом отделении МСЧ № 11 появился на официальной странице Минзрава Омской области соцсети «Вконтакте».
Под жизнеутверждающей информации министерства о начавшемся ремонте городской больницы № 9, пользователь Елена Забелина опубликовала фотографии, сопроводив их следующим текстом:
«Хотелось бы узнать: в стационаре при МСЧ 11 на улице Нахимова, в терапевтическом отделение, вообще планируется ремонт? Внешний вид как после бомбежки, мебель старая, матрацы в ужасном состоянии. Пожалейте если не пациентов, так хотя бы медицинский персонал, который вынужден работать в таких жутких “условиях”. Лежала там в мае — еще и клопы в добавок», —сообщила бывший пациент стационара.
На опубликованных фотографиях видны стары матрасы очень неопрятного вида, обшарпанные стены и прогнувшиеся сетки стационарных кроватей. На эмоциональное сообщение пациентки терапевтического отделения МСЧ № 11, Минздрав Омской области никак не прореагировал, хотя оно было опубликовано три дня назад, 11 июля.