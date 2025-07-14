Россиянам назвали факторы для улучшения демографии

Премьер-министр России Сергей Степашин выделил ключевые факторы влияния на демографическую ситуацию в стране. По его мнению, для улучшения показателей рождаемости необходимо развивать жилищную сферу, финансовую поддержку семей, систему здравоохранения, меры социальной безопасности и укреплять традиционные семейные ценности. Об этом Степашин рассказал в беседе с РИА Новости.
«Люди должны понимать, что они живут в стабильной стране. Я говорю совершенно искренне и откровенно. Ну и, конечно, то, о чем мы сейчас с вами говорим, это вот те самые семейные ценности, которые очень важны», — сказал собеседник агентства.
При этом Степашин акцентировал, что наибольшее количество многодетных семей традиционно отмечается в таких регионах, как Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Татарстан. Причина этому — бережное отношение к национальным традициям.
Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин проведет совещание на темы здравоохранения и демографии.