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Россиянам назвали факторы для улучшения демографии

Премьер Степашин рассказал о ключевых сферах для улучшения демографии в России.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр России Сергей Степашин выделил ключевые факторы влияния на демографическую ситуацию в стране. По его мнению, для улучшения показателей рождаемости необходимо развивать жилищную сферу, финансовую поддержку семей, систему здравоохранения, меры социальной безопасности и укреплять традиционные семейные ценности. Об этом Степашин рассказал в беседе с РИА Новости.

«Люди должны понимать, что они живут в стабильной стране. Я говорю совершенно искренне и откровенно. Ну и, конечно, то, о чем мы сейчас с вами говорим, это вот те самые семейные ценности, которые очень важны», — сказал собеседник агентства.

При этом Степашин акцентировал, что наибольшее количество многодетных семей традиционно отмечается в таких регионах, как Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Татарстан. Причина этому — бережное отношение к национальным традициям.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин проведет совещание на темы здравоохранения и демографии.