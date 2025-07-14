Раскрыто, что Ирина Муравьёва пошла на сделку с совестью ради денег

Народная артистка России, прославившаяся ролью в картине «Москва слезам не верит», Ирина Муравьёва призналась в неприятии своего персонажа в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», информирует «ДНИ. РУ».
Актриса откровенно рассказала, что изначально отказывалась от участия в съемках из-за содержания сценария. Будучи замужней женщиной и матерью двоих детей, она считала неуместным воплощать образы легкомысленных красавиц. Муравьёва не скрывает, что после премьеры ленты на советских экранах испытывала чувство стыда.
«Было уже такое время, когда хотелось каких-то новых форм, а тут все происходит в конструкторском бюро, где кто-то хочет выйти замуж, и открыто про это говорит. А мне казалось, это так стыдно!» — поделилась Ирина.
К работе в проекте Геральда Бежанова её всё же подтолкнуло отсутствие других предложений и денег. Однако после выхода картины Муравьёва осталась недовольна собственным исполнением и сомневалась в целесообразности своего участия.
Артистка призналась, что упоминание фильма вызывало у неё румянец на щеках и ощущение неловкости. Со временем звезда советского кинематографа пересмотрела отношение к нежеланной для себя работе.
Я уединилась в комнате, чтобы никто не видел и не счел меня странной за просмотр самой себя, и испытала невероятное удовольствие! Мне так полюбилась эта картина! Тогда я осознала, что не стоит воспринимать жизнь чрезмерно серьёзно, рассказала позднее Ирина Муравьёва.
Кинолента «Самая обаятельная и привлекательная» режиссёра Геральда Бежанова была представлена зрителям в 1985 году. Главные образы воплотили Ирина Муравьёва, Татьяна Васильева, Александр Абдулов и Леонид Куравлёв. Сюжет повествует о жизни инженера Нади Клюевой (Ирина Муравьёва), чья активная общественная деятельность контрастирует с отсутствием личного счастья. Перемены наступают после случайной встречи в автобусе с бывшей одноклассницей Сусанной (Татьяна Васильева), которая берётся устроить личную жизнь подруги, применяя научный подход.
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