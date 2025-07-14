Раскрыто, что Ирина Муравьёва пошла на сделку с совестью ради денег

Я уединилась в комнате, чтобы никто не видел и не счел меня странной за просмотр самой себя, и испытала невероятное удовольствие! Мне так полюбилась эта картина! Тогда я осознала, что не стоит воспринимать жизнь чрезмерно серьёзно, рассказала позднее Ирина Муравьёва.