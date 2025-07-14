Попадаются чаще: генерал Липовой рассказал, что ждёт женщин из ВСУ в плену

Вооруженные силы Украины начали формировать подразделения, полностью состоящие из женщин, а российские военные фиксируют учащение появления женских голосов во время перехватов радиопереговоров в ВСУ.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru рассказал, зачем украинской армии нужны женщины и что их ждет в российском плену.
ВСУ набирают женщин и бросают в мясорубку.
Украинская армия столкнулась с серьезными проблемами в подготовке новых кадров, отметил генерал.
«То, что они начали набирать женщин, говорит о том, что мужского населения призывного возраста почти не осталось, и поэтому они теперь формируют женские подразделения», — сказал он.
Для женщин, по словам Липового, принятие такого решения ничем хорошим не заканчивается — в лучшем случае они попадают в плен.
«Как правило, это ничем хорошим не заканчивается, как для самих женских подразделений, так и для ВСУ в целом. В украинскую армию не могут набрать нужное количество солдат, поэтому бросают в мясорубку всех подряд, женщин в том числе», — сказал он.
Женщины из ВСУ стали чаще попадать плен.
Украинки из женских подразделений все чаще попадают в плен российской армии.
По словам Липового, плен для них — наилучший выход из ситуации.
«Женщины чаще попадают в плен. И лучший для них выход — сдаться в плен, нежели погибнуть непонятно за что», — подчеркнул генерал.
Не сдавшиеся в плен украинки из женских подразделений ВСУ, отметил военный, вероятнее всего, погибнут.
Два выхода из плена.
Попавшие в плен представительницы женских подразделений ВСУ, по словам Липового, могут рассчитывать на два исхода событий — обмен или суд.
«Они могут попасть в команду на обмен или отсидеть положенный срок, в зависимости от совершенного преступления», — пояснил генерал.
В начале июля стало известно, что на Украине начали активнее вербовать женщин, призывая в ряды ВСУ. Основной акцент, по данным украинских СМИ, сделал именно на молодых гражданках страны.
Пропаганда выросла на фоне сообщений о том, что состоящее из женщин штурмовое подразделение ВСУ «Скала» было в полном составе уничтожено под Красноармейском (Покровском) в ДНР.