Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей предупредили о грядущем отключении телевидения

Жителей Омской области предупредили о возможных перебоях с телевизионным сигналом.

Источник: Freepik

Как сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), на этой неделе в регионе пройдут плановые профилактические работы на передающих станциях.

В связи с техническим обслуживанием в ряде городов и посёлков временно приостановят вещание цифровых мультиплексов и радиоканалов. Отключения запланированы на следующие дни:

• Омск — 14 июля с 8:00 до 17:00 (пакеты РТРС-1 и РТРС-2);

• Калачинск — 15 июля с 11:00 до 17:00 (РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России»);

• Новотроицк — 16 июля с 11:00 до 17:00 (РТРС-1 и РТРС-2).

Во время проведения профилактики оборудование будет отключено. Работы согласованы с телекомпаниями и радиостанциями. В РТРС также уточнили, что в случае ухудшения погодных условий сроки отключений могут быть перенесены или отменены.