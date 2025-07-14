Омичей предупредили о грядущем отключении телевидения

Как сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), на этой неделе в регионе пройдут плановые профилактические работы на передающих станциях.
В связи с техническим обслуживанием в ряде городов и посёлков временно приостановят вещание цифровых мультиплексов и радиоканалов. Отключения запланированы на следующие дни:
• Омск — 14 июля с 8:00 до 17:00 (пакеты РТРС-1 и РТРС-2);
• Калачинск — 15 июля с 11:00 до 17:00 (РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России»);
• Новотроицк — 16 июля с 11:00 до 17:00 (РТРС-1 и РТРС-2).
Во время проведения профилактики оборудование будет отключено. Работы согласованы с телекомпаниями и радиостанциями. В РТРС также уточнили, что в случае ухудшения погодных условий сроки отключений могут быть перенесены или отменены.