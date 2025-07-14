Больше тысячи выпускников пересдали ЕГЭ в Хабаровском крае

Больше тысячи выпускников Хабаровского края в этом году воспользовались правом на пересдачу ЕГЭ. Дополнительные дни ввели впервые по инициативе президента России. Результаты уже известны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным регионального министерства образования, из 1039 участников 683 школьника смогли улучшить свои баллы. При этом 46 из них набрали 80 и более баллов. А трое хабаровских школьников достигли максимума — 100 баллов по литературе.
«Выпускники гимназии № 5, школ №№ 10 и 29 Хабаровска улучшили результат до 100 баллов по литературе. Всего в регионе в этом году 35 стобалльных результатов. Из них 11 — по химии, восемь — по литературе, шесть — по русскому языку, четыре — по обществознанию, три — по математике, два — по информатике, один — по истории», — рассказали в министерстве.
Максимальный результат сразу по двум предметам — русскому языку и химии — получила выпускница школы № 16 из Комсомольска.
Возможность пересдать экзамены особенно помогла тем, кто раньше не преодолел минимальный порог. Таких выпускников — 373. Теперь они смогут подать документы в вузы и колледжи.
Как напомнили в ведомстве, пересдача полностью заменяет предыдущий результат — новый балл будет засчитан при поступлении. До 16 июля участники могут подать апелляцию по любому предмету.
Параллельно в крае продолжается приемная кампания. Вузы и филиалы готовы принять более 5,5 тысячи студентов за счет бюджета. Всего абитуриентов ждут 15 учебных заведений региона.