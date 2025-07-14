Больше тысячи выпускников пересдали ЕГЭ в Хабаровском крае

«Выпускники гимназии № 5, школ №№ 10 и 29 Хабаровска улучшили результат до 100 баллов по литературе. Всего в регионе в этом году 35 стобалльных результатов. Из них 11 — по химии, восемь — по литературе, шесть — по русскому языку, четыре — по обществознанию, три — по математике, два — по информатике, один — по истории», — рассказали в министерстве.