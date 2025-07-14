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В территориях Прикамья продолжается благоустройство школьных дворов

Пришкольные территории обустраиваются по региональному проекту «Комфортный край».

Пришкольные территории обустраиваются по региональному проекту «Комфортный край». Работы идут в Лысьвенском, Верещагинском, Чернушинском округах, в Березниках и Перми. Каждый двор создается по уникальному дизайн-проекту, в разработке проектов участвуют учителя, школьники и родители. Так, обновленный двор верещагинской школы на Пролетарской разбит на несколько функциональных зон — игровую площадку для младших ребят, зону с шахматными столами для старшеклассников, зеленую зону.

Всего до 1 сентября предстоит обустроить 90 школьных дворов в муниципалитетах региона. Общий объем финансирования — более 593 млн рублей.