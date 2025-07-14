Раскрыта причина массового отравления водой в Дагестане: следствие взялось за коммунальщиков

Причиной вспышки кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана стал возбудитель, выявленный в воде из разводящей сети, а также у заболевших и контактных лиц. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.