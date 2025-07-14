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Раскрыта причина массового отравления водой в Дагестане: следствие взялось за коммунальщиков

Роспотребнадзор выявил причину отравления водой более 300 жителей Дагестана.

Источник: Комсомольская правда

Причиной вспышки кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана стал возбудитель, выявленный в воде из разводящей сети, а также у заболевших и контактных лиц. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

«Управлением Роспотребнадзора установлена причинно-следственная связь заболеваемости в Магарамкентском районе с попаданием возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без водоподготовки. Возбудитель инфекции выделен из воды в разводящей сети, от больных и от контактных лиц», — говорится в публикации.

Отмечается, что на участке водовода от Джепельского источника до села Гиляр произошла авария. Распространению инфекции способствовало и то, что местные коммунальщики не провели водоподготовку, несвоевременно регистрировали аварии на водоводе и плохо информировали о происходящем органы Роспотребнадзора.

«Проведенный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий позволил стабилизировать ситуацию в пределах одного инкубационного периода», — заключили в Роспотребнадзоре.

Случаи кишечной инфекции среди жителей нескольких сел Магарамкентского района начали регистрироваться 7 июля. После этого региональный СУ СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. Кроме того, под стражу был взят директор муниципального учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Теперь ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или до двух лет колонии. Следственный комитет продолжает устанавливать и других причастных к преступлению и собирает доказательства вины.

Кроме того, чрезвычайное происшествие взято на контроль и надзорными органами.

«Прокуратура Дагестана контролирует ход расследования уголовного дела об отравлении жителей Магарамкентского района», — сообщили в ведомстве.

По данным на 11 июля число зарегистрированных случаев отравления водой в Магарамкентском района Дагестана достигло 372. Среди пострадавших — 357 детей. За медицинской помощью в районную больницу обратились 120 человек, из которых 97 остаются в стационаре, включая 91 ребенка. У всех пациентов диагностированы симптомы гастроэнтерита.