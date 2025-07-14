Жаркий и опасный день: что ждёт Казахстан 14 июля

14 июля ночью на западе, севере области Абай ожидается гроза. Днем на севере, юге, востоке, в центре области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15−20 м/с. На северо-западе, западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.