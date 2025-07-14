Макрон заявил о «постоянной российской угрозе» для Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о существовании «постоянной угрозы» для Европы со стороны России. С таким утверждением он выступил в ходе ежегодного обращения к Вооруженным силам Франции накануне Дня взятия Бастилии, трансляция которого велась на странице Елисейского дворца в социальной сети Х.