Макрон заявил о «постоянной российской угрозе» для Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о существовании «постоянной угрозы» для Европы со стороны России. С таким утверждением он выступил в ходе ежегодного обращения к Вооруженным силам Франции накануне Дня взятия Бастилии, трансляция которого велась на странице Елисейского дворца в социальной сети Х.
Макрон подчеркнул, что «российская угроза» сохраняется на границах Европы, «от Кавказа до Арктики». Он назвал эту опасность «подготовленной, организованной и постоянной», которой Европа должна быть способна противостоять.
Французский лидер призвал европейские страны к «самоорганизации» и совместному ответу на эту угрозу для сохранения мира, подчеркнув, что от этого зависит будущее Европы.
Ранее министр культуры Польши Ханна Врублевская заявила, что страна разрабатывает план эвакуации произведений искусства на случай «войны с Россией». В мае глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом. Помимо этого, Косиняк-Камыш выразил недовольство учениями Военно-морского флота России в балтийских водах.
До этого также появилась информация о том, что военно-воздушные силы стран Североатлантического альянса проводят учения Ramstein Flag 2025 («Рамштайн Флэг — 2025»), в рамках которых отрабатывается «сценарий нападения России на территорию альянса».