Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области выпустили путеводитель по промышленному туризму

В буклете содержится информация о 17 экскурсионных маршрутах на предприятия.

Для удобства бронирования на страницах путеводителя размещены Qr-коды, при сканировании которых можно перейти на сайт предприятия и заказать экскурсию.

Можно «увидеть искры доменной печи, самостоятельно собрать латунный шаровой кран, провести тест-драйв беспилотного бульдозера или джойстика в крановой кабине, а также продегустировать крафтовый шоколад или записаться на мастер-класс по изготовлению моцареллы», говорят авторы — специалисты проектного офиса по промышленному туризму АНО «Центр проектного развития».

Новые путеводители по промышленному туризму можно найти в туристско-информационных центрах Челябинской области. Есть и электронная версия гида.