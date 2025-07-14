В Челябинской области выпустили путеводитель по промышленному туризму

Можно «увидеть искры доменной печи, самостоятельно собрать латунный шаровой кран, провести тест-драйв беспилотного бульдозера или джойстика в крановой кабине, а также продегустировать крафтовый шоколад или записаться на мастер-класс по изготовлению моцареллы», говорят авторы — специалисты проектного офиса по промышленному туризму АНО «Центр проектного развития».