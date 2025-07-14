От хора до Вахтанговского театра: звезде «Женской лиги» Анне Антоновой — 40 лет

Анна Антонова — яркая и талантливая актриса, способная воплотить на экране любой характерный образ: от комедийного до глубоко драматического. За годы своей карьеры она превратилась из скромной девочки из Сургута в одну из самых востребованных актрис современного российского кино и театра. Ее умение рассмешить зрителя одной сценой, а следующей заставить его рыдать — редкий дар, который ценят как режиссеры, так и многочисленные поклонники. Подробнее о становлении актрисы, ее личной жизни и лучших ролях — в материале URA.RU.