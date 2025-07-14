Вильфанд прогнозирует с 15 июля 25−27 градусов тепла днем в Москве

«Жара заканчивается, в понедельник в Москве уже 27−29 градусов, что на 5 градусов выше климатических характеристик. Во вторник изменится циркуляция воздуха и температура в течение всей недели в столице составит 25−27 градусов, по области — до 29. Такая температура на 1−2 градуса выше нормы», — сказал он.