Два района Красноярска частично остались без горячей воды на 10 дней

Горячую воду отключили в части Советского района и Центрального (Покровский).
Работы на сетях продлятся до 23 июля.
«За 10 дней проверим трубопроводы на плотность и прочность, а выявленные слабые места отремонтируем. Проверка проходит водой пониженной температуры, 40 градусов Цельсия, и повышенного давления. На время испытаний горячая вода будет отключена в домах, отмеченных на карте зеленым цветом. Водоснабжение восстановим 23 июля в течение дня, плавно подключая дома», — рассказали в СГК.
Второй этап гидравлических испытаний по контуру Красноярской ТЭЦ-3 пройдет с 14 по 19 августа и затронет другую часть Советского района, обозначенную на карте голубым цветом.