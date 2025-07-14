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Два района Красноярска частично остались без горячей воды на 10 дней

С 14 июля энергетики приступили к первому этапу гидравлических испытаний по контуру Красноярской ТЭЦ-3.

Горячую воду отключили в части Советского района и Центрального (Покровский).

Работы на сетях продлятся до 23 июля.

«За 10 дней проверим трубопроводы на плотность и прочность, а выявленные слабые места отремонтируем. Проверка проходит водой пониженной температуры, 40 градусов Цельсия, и повышенного давления. На время испытаний горячая вода будет отключена в домах, отмеченных на карте зеленым цветом. Водоснабжение восстановим 23 июля в течение дня, плавно подключая дома», — рассказали в СГК.

Второй этап гидравлических испытаний по контуру Красноярской ТЭЦ-3 пройдет с 14 по 19 августа и затронет другую часть Советского района, обозначенную на карте голубым цветом.