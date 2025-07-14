Два района Красноярска частично остались без горячей воды на 10 дней

«За 10 дней проверим трубопроводы на плотность и прочность, а выявленные слабые места отремонтируем. Проверка проходит водой пониженной температуры, 40 градусов Цельсия, и повышенного давления. На время испытаний горячая вода будет отключена в домах, отмеченных на карте зеленым цветом. Водоснабжение восстановим 23 июля в течение дня, плавно подключая дома», — рассказали в СГК.