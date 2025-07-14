Пенсионерка в Омской области отсудила 50 тысяч рублей у владельца магазина

Нововаршавский районный суд Омской области удовлетворил исковое заявление от 67-летней местной жительницы, получившей тяжелые травмы при падении у входа в магазин. Информация о восстановлении справедливости появилась сегодня, 14 июля, в телеграм-канале «Прокуратура Омской области».
Пожилая жительница Нововаршавского района, в январе 2025 года, поскользнулась и упала у местного магазина, поскольку прилегающая к нему территория не была очищена от снега и льда. В результате падения женщина получила тяжелые травмы и длительное время находилась на лечении.
На индивидуального предпринимателя, являющегося собственником данного здания, было направлено в суд исковое заявление о взыскании в пользу пенсионерки компенсации морального вреда, а также материального ущерба в связи с причинением вреда здоровью. Суд удовлетворил исковое заявление в полном объеме, постановив взыскать с предпринимателя более 50 тысяч рублей.