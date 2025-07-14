Пасынков и падчериц бойцов СВО возьмут в вуз без экзаменов

В частности, статья 71 этого закона определяет, что участники СВО и их дети могут быть зачислены на программы бакалавриата и специалитета по отдельной квоте, как правило, без прохождения вступительных экзаменов. Новая инициатива уточняет, что к числу таких детей следует относить также пасынков и падчериц, которые находятся или находились на воспитании и содержании у участников спецоперации.