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Ученые обнаружили крупнейшее в истории слияние черных дыр

Физики отмечают, что такие массивные черные дыры, вероятно, сформировались в результате более ранних слияний.

Источник: Аргументы и факты

Исследователи обнаружили самое крупное слияние чёрных дыр, которое когда-либо было зафиксировано, сообщает The Guardian.

Это событие произошло в ноябре 2023 года, и его зафиксировали детекторы гравитационных волн LIGO в Вашингтоне и Луизиане. Сигнал, который они уловили, пришёл с расстояния около 10 миллиардов световых лет.

Он свидетельствует о столкновении двух чёрных дыр, масса которых составляет 103 и 137 масс Солнца соответственно. В результате слияния образовалась чёрная дыра массой 265 солнечных масс, что делает это событие самым крупным из всех зарегистрированных.

Физики из Ligo предполагают, что такие массивные чёрные дыры могли сформироваться в результате предыдущих слияний. Детекторы зафиксировали так называемую фазу затухания — момент, когда образовавшаяся чёрная дыра стабилизировалась. Волны, которые достигли Земли, вызвали колебания, которые были в тысячи раз меньше ширины протона.

Ранее физики из США и Китая дали прогноз о продолжительности существования Вселенной. Их расчёты указывают на то, что её расширение прекратится, когда мирозданию исполнится 33,3 миллиарда лет.