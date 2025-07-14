Крокодил загрыз школьника на глазах у друзей в Индонезии

В Индонезии крокодил растерзал 15-летнего школьника Мухаммада Нур Акбара на глазах у его друзей. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел на реке Сантан Улу в провинции Восточный Калимантан, когда подросток решил помыть ноги в реке.
Крокодил вынырнул из воды и вцепился ребенку в бедро. Друзья попытались спасти Нур Акбара, схватив его за рубашку, но крокодил оказался сильнее и утащил его под воду.
Очевидцы засняли момент нападения на видео. Спасатели обнаружили тело подростка ближе к полуночи и передали его семье для захоронения. По словам главы управления пожарной охраны и спасения округа Кутай-Картанегара Фиды Хурасани, крокодила застрелили, чтобы освободить ногу погибшего.
— Во время извлечения тела крокодила застрелили, чтобы освободить ногу мальчика. Нам удалось вскоре поднять тело на поверхность, — рассказал Хурасани.
В Малайзии крокодил съел годовалого младенца, который был на рыбалке с отцом. Рептилия вытащила ребенка из лодки. Инцидент произошел утром 19 июня в районе Лахад-Дату, штат Сабах. Крокодил неожиданно выпрыгнул из воды и напал на ребенка. При этом отец мальчика отчаянно пытался вырвать его из пасти хищника, но рептилия все же вытащила младенца из лодки и ушла с ним под воду.