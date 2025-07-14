Крокодил загрыз школьника на глазах у друзей в Индонезии

В Малайзии крокодил съел годовалого младенца, который был на рыбалке с отцом. Рептилия вытащила ребенка из лодки. Инцидент произошел утром 19 июня в районе Лахад-Дату, штат Сабах. Крокодил неожиданно выпрыгнул из воды и напал на ребенка. При этом отец мальчика отчаянно пытался вырвать его из пасти хищника, но рептилия все же вытащила младенца из лодки и ушла с ним под воду.