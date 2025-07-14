Рыбаки выбросили за борт улов на 150 миллионов рублей: добычу вернули, чтобы не угодить в тюрьму на несколько лет

В Южной Корее рыбаки вынуждены были выбросить за борт более 1300 особей тихоокеанского голубого тунца. Инцидент произошел из-за превышения годовой квоты на вылов этой рыбы.
Как сообщает South China Morning Post, тунец случайно попал в сети, предназначенные для ловли скумбрии, кальмаров и других мелких видов. Каждая рыба весила от 100 до 150 кг при длине до 1,5 метров. Общая стоимость улова составила 1,9 миллиона долларов (около 150 млн рублей. — Прим.ред.).
Рыбаки действовали в районе уезда Йондок, где годовая квота на вылов тунца уже была исчерпана. По местным законам, попытка продать или даже доставить такой улов на берег грозит двумя годами тюрьмы или штрафом до 20 млн вон (1,2 млн рублей).
Тем временем на Сахалине местным рыбакам повезло больше. Четверо энтузиастов отправились на рыбалку, где двое из них сумели вытащить тунца весом 112 кг.
Как стало известно, один из мужчин сначала подцепил рыбу на спиннинг, после чего начал медленно подтягивать ее к лодке. Второй рыбак помог удержать добычу с помощью палки с железным крюком.