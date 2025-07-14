Рыбаки выбросили за борт улов на 150 миллионов рублей: добычу вернули, чтобы не угодить в тюрьму на несколько лет

Рыбаки действовали в районе уезда Йондок, где годовая квота на вылов тунца уже была исчерпана. По местным законам, попытка продать или даже доставить такой улов на берег грозит двумя годами тюрьмы или штрафом до 20 млн вон (1,2 млн рублей).