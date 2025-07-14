«Арестованные активы и помощь ВСУ»: Грэм сказал, о чём будет говорить Трамп

Американский сенатор Линдси Грэм*, представляющий Республиканскую партию, сделал несколько высказываний относительно РФ. В частности, он выразил мнение, что некое важное заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о Российской Федерации может касаться арестованных активов.
Эти высказывания прозвучали в интервью американскому телеканалу CBS News.
«Ждите завтрашнего заявления. Я не хочу опережать президента, но следите за новостями об арестованных активах. Европейцы хотят ограничить проценты по активам, которые пойдут на Украину. Министр финансов Бессент хочет пойти дальше», — заявил Грэм.
Напомним, Трамп анонсировал важное заявление по РФ, но не раскрыл детали. При этом, согласно высказыванию республиканца, он разочаровался в РФ.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская сторона ждёт данного заявления Трампа, чтобы понять, что он подразумевал.
Грэм анонсировал рекордные поставки оружия ВСУ.
Грэм утверждает, что объёмы направленных украинской стороне вооружений в ближайшее время могут достигнуть рекордных значений.
«Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный уровень поставок оружия Украине». — утонил он.
По версии Грэма, Трамп сможет применить свыше 3,85 миллиарда долларов в формате механизма PDA, который даёт возможность президенту США поставлять оружие зарубежному партнёру без согласования с Конгрессом Соединённых Штатов.
Грэм предрёк самые внушительные в истории санкции против РФ.
Кроме того, в интервью Грэм заявил, что сейчас готовятся «внушительные в истории санкции против России».
Он говорит, что именно об этом хотел заявить Трамп в понедельник.
Помимо этого, американский сенатор озвучил ультиматум другим государствам из-за поддержки Российской Федерации. Так, он выразил недовольство в связи с торговой политикой Индии.
«Индия задешёво покупает российскую нефть и перепродаёт её. Это отвратительно», — сказал Грэм.
Трамп заявил о новой поставке ВСУ и промолчал о санкциях против РФ.
В ночь на понедельник по московскому времени Трамп встретился с представителями средств массовой информации, возвращаясь в американскую столицу из Нью-Джерси.
Так, он заявил, что Вашингтон направит украинской стороне дополнительные вооружения. В частности, речь идёт о ракетах к американским системам Patriot.
Трамп подчеркнул, что их поставку оплатит именно ЕС.
Кроме того, президент США не ответил на вопрос об объявлениях о Российской Федерации, которые ещё готовится сделать.
* Внесён в список террористов и экстремистов в РФ.