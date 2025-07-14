«Арестованные активы и помощь ВСУ»: Грэм сказал, о чём будет говорить Трамп

«Ждите завтрашнего заявления. Я не хочу опережать президента, но следите за новостями об арестованных активах. Европейцы хотят ограничить проценты по активам, которые пойдут на Украину. Министр финансов Бессент хочет пойти дальше», — заявил Грэм.