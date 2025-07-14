Самарским молодым семьям хотят компенсировать расходы на аренду жилья

В Государственную Думу поступил законопроект, предлагающий ввести ежемесячные компенсации за аренду жилья для молодых семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Инициатива направлена на поддержку тех, кто пока не имеет собственного жилья и нуждается в государственной помощи.
Согласно проекту, размер компенсации будет зависеть от количества детей в семье: родителям с одним ребёнком будут возмещать половину арендной платы, семьям с двумя детьми — 70%, а тем, у кого трое и более детей, положена полная компенсация стоимости аренды.
Право на выплату получат только те семьи, которые соответствуют определённым условиям. Во-первых, возраст обоих супругов должен быть не старше 36 лет.
Во-вторых, такая семья должна признаваться нуждающейся в улучшении жилищных условий или вообще не иметь недвижимости в собственности.
Для оформления компенсации потребуется подать заявление в органы социальной защиты по месту проживания.
К заявлению нужно будет приложить пакет документов: договор аренды жилья, справки о доходах, информацию о составе семьи и банковские реквизиты для перечисления средств.
Решение о предоставлении поддержки планируется принимать в течение одного месяца.
Выплаты прекращаются в нескольких случаях: если одному из супругов исполнилось 36 лет, старшему ребёнку в семье исполнилось 18 лет, либо если семья приобрела жильё или заключила договор социального найма.
Финансироваться мера будет за счёт средств федерального бюджета.
По данным авторов законопроекта, сегодня в России около 3,8 миллионов молодых семей живут в съёмном жилье, и почти у семидесяти процентов из них расходы на аренду превышают треть общего семейного дохода.
Новая программа рассчитана на поддержку порядка 950 тысяч семей. Ожидается, что она поможет участникам накопить на первоначальный взнос по ипотеке в течение пяти лет.
Кроме того, разработчики уверены, что такая поддержка может стимулировать рост рождаемости в стране примерно на 10%.
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