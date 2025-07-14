Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Прикамья лишилась машины за пьяную езду

Лысьвенский городской суд Пермского края вынес приговор местной жительнице.

Лысьвенский городской суд Пермского края вынес приговор местной жительнице. Женщина признана виновной в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Суд установил, что лысьвенка, ранее привлекавшаяся к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в феврале снова села за руль нетрезвой. Фигурантку остановили сотрудники полиции и заметили внешние признаки алкогольного опьянения, но пройти медицинское освидетельствование женщина отказалась.

Суд назначил виновной 300 часов обязательных работ и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Машина, которую вела осужденная в момент совершения преступления, обращена в доход государства.