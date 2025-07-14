Жительница Прикамья лишилась машины за пьяную езду

Суд установил, что лысьвенка, ранее привлекавшаяся к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в феврале снова села за руль нетрезвой. Фигурантку остановили сотрудники полиции и заметили внешние признаки алкогольного опьянения, но пройти медицинское освидетельствование женщина отказалась.