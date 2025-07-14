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«Серьезный сдвиг» в политике Трампа: США представят план военной помощи Украине 14 июля

Axios: Трамп планирует поставить Киеву наступательное оружие.

Источник: Комсомольская правда

14 июля президент США Дональд Трамп планирует обнародовать программу военной помощи Украине, которая будет включать и наступательные виды вооружений. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на информированные источники.

Согласно информации портала, во время запланированных на понедельник переговоров в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США намерен презентовать обновленную программу военной поддержки Украины.

По данным инсайдеров, данный пакет помощи предположительно будет содержать и наступательные виды вооружений.

Издание акцентирует внимание на том, что данное решение станет «серьезным сдвигом» в позиции Трампа. Ранее американский президент заявлял о намерении США передать Украине ограниченную партию вооружений, специально уточняя, что поставки будут носить «преимущественно оборонительный характер».

Ранее The Wall Street Journal писала, что приостановка поставок вооружения США для Киева была вызвана служебной запиской от заместителя министра по политическим вопросам Элбриджа Колби.

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