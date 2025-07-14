Апелляционный суд Турции освободил россиянку, бросившую новорожденную в аэропорту

Апелляционный суд Антальи отменил 15-летний тюремный срок для 19-летней россиянки Екатерины Бурнашкиной, обвиняемой в оставлении новорожденной дочери в туалете аэропорта в 2024 году. Об этом сообщило агентство İHA.
«В деле Екатерины Бурнашкиной, 19-летней гражданки России, которую судили за то, что она якобы бросила своего ребенка после родов в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи в 2024 году, 15-летний тюремный срок, назначенный местным судом, был отменен решением Апелляционного суда», — говорится в статье.
Первоначально суд по тяжким преступлениям квалифицировал её действия как «покушение на убийство близкого родственника», но апелляционная инстанция пересмотрела вердикт, признав состав преступления «оставлением в опасности».
Решение было вынесено 1-й уголовной палатой регионального апелляционного суда, которая постановила освободить Бурнашкину. Ранее её мать, Елена, была полностью оправдана по этому делу.
Ранее сообщалось, что суд в Иркутской области арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве 20-летней девушки.