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Власти Азербайджана почти сорвали фестиваль Dream Fest 2025: организаторы хватаются за голову

SHOT: туристы из РФ массово сдают билеты на фестиваль в Баку.

Источник: Комсомольская правда

Азербайджанский музыкальный фестиваль Dream Fest 2025 начал терять зрителей после того, как власти республики ввели запрет на выступление артистов из России. В этих условиях российский туристы массово сдают билеты на шоу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Чтобы восполнить отмененные выступления звезд из России, устроители мероприятия пригласили на фестиваль малоизвестных артистов из Азербайджана.

«Планировалось, что на ежегодном фесте в Баку выступят “Руки вверх”, Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха и другие», — говорится в заявлении.

Аудитория из России справедливо жалуется, что после отмены певцов из РФ, теперь из трех десятков заявленных аристов, они знаю не больше четырех. Не помогло сохранить интерес к фестивалю и то, что организаторы попробовали пригласить исполнителей из СНГ, знакомы российской публике.

В конце июня министерство культуры Азербайджана объявило об отмене всех культурных мероприятий, организуемых российскими государственными и частными учреждениями. Причиной решения стали действия правоохранительных органов Екатеринбурга, пресекших деятельность этнической группировки.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об отмене мероприятий по линии РФ в Азербайджане. По его словам, Москва сожалеет в связи с решениями Баку по отмене мероприятий по линии России.

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