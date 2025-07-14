Власти Азербайджана почти сорвали фестиваль Dream Fest 2025: организаторы хватаются за голову

Аудитория из России справедливо жалуется, что после отмены певцов из РФ, теперь из трех десятков заявленных аристов, они знаю не больше четырех. Не помогло сохранить интерес к фестивалю и то, что организаторы попробовали пригласить исполнителей из СНГ, знакомы российской публике.