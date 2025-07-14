Прокуратура контролирует ремонт отделения «Почты России» в Эвенкийском районе

Благодаря вмешательству прокуратуры, в поселке Тура начались ремонтные работы в аварийном здании местного отделения почтовой связи.
Проверка, проведенная прокуратурой, выявила, что АО «Почта России» не обеспечивает надлежащие условия труда для своих сотрудников в отдаленных районах региона.
В частности, было установлено, что крыша здания почтового отделения протекала на протяжении нескольких лет, что приводило к сырости, образованию плесени и грибка на стенах и потолках, а также к отслоению краски. Условия для посетителей также не соответствовали нормам.
Прокуратура, не оставив ситуацию без внимания, обратилась в суд с иском, требуя проведения необходимых ремонтных работ. Суд удовлетворил иск и установил срок исполнения решения до июля 2025 года.
На данный момент ремонтные работы уже начались: в здании заменена система отопления и отремонтирована крыша. Прокуратура продолжает контролировать исполнение судебного решения, чтобы убедиться в полном устранении всех нарушений.
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