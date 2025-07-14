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Звезда шансона Ваенга экстренно отменила концерты из-за болезни

Певица Елена Ваенга сообщила об отмене концертов, запланированных на июль, в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом артистка сообщила в своих соцсетях.

Ваенга рассказала, что впервые так долго болеет.

Певица Елена Ваенга сообщила об отмене концертов, запланированных на июль, в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом артистка сообщила в своих соцсетях.

«Скорее всего, не будет летних концертов. Сейчас будем думать о переносе. Вот так эмоционально», — рассказала Ваенга в своем блоге. Она отметила, что вынуждена отменить концерты, запланированные на 15 и 16 июля в БКЗ «Октябрьский», из-за затянувшегося ларингита. Певица болеет уже месяц и до сих пор не восстановила голос.

Артистка отметила, что впервые в жизни сталкивается с таким продолжительным заболеванием, и выразила надежду на скорое выздоровление. Ваенга извинилась перед поклонниками, добавив, что они могут вернуть билеты или дождаться информации о переносе выступлений.

В июне Ваенга была вынуждена отменить свой концерт в Кремлевском дворце по причине ухудшения состояния здоровья. У артистки диагностировали фарингит и ларингит.