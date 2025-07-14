Звезда шансона Ваенга экстренно отменила концерты из-за болезни

«Скорее всего, не будет летних концертов. Сейчас будем думать о переносе. Вот так эмоционально», — рассказала Ваенга в своем блоге. Она отметила, что вынуждена отменить концерты, запланированные на 15 и 16 июля в БКЗ «Октябрьский», из-за затянувшегося ларингита. Певица болеет уже месяц и до сих пор не восстановила голос.