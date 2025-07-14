Диагностический поезд «Святой Пантелеймон» посетит Иркутскую область

Медицинский состав поезда включает специалистов различных направлений: терапевтов, кардиолога, ЛОР-врача, офтальмолога, невролога, эндокринолога, хирурга, гинеколога, уролога, стоматолога и педиатра. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе РЖД — медицина Иркутской области.
График работы по станциям: 20 июля — станция Чуна, 21 июля — станция Кешево
В перечень доступных диагностических процедур входят УЗИ, ФГДС, рентгенологические исследования, а также функциональная и лабораторная диагностика. Приём пациентов осуществляется ежедневно с 8:00 до 18:00, с часовым перерывом на обед. Для получения медицинской помощи необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.