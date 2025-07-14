Диагностический поезд «Святой Пантелеймон» посетит Иркутскую область

В перечень доступных диагностических процедур входят УЗИ, ФГДС, рентгенологические исследования, а также функциональная и лабораторная диагностика. Приём пациентов осуществляется ежедневно с 8:00 до 18:00, с часовым перерывом на обед. Для получения медицинской помощи необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.