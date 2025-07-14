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Диагностический поезд «Святой Пантелеймон» посетит Иркутскую область

С 20 по 30 июля 2025 года передвижной консультативно-диагностический центр на базе поезда «Святой Пантелеймон» будет работать в Иркутской области.

Медицинский состав поезда включает специалистов различных направлений: терапевтов, кардиолога, ЛОР-врача, офтальмолога, невролога, эндокринолога, хирурга, гинеколога, уролога, стоматолога и педиатра. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе РЖД — медицина Иркутской области.

График работы по станциям: 20 июля — станция Чуна, 21 июля — станция Кешево 22—23 июля — станция Вихоревка, 24 июля — станция Кежемская, 25 июля — станция Речушка, 26 июля — станция Видим, 27 июля — станция Коршуниха 28 июля — станция Игирма, 29 июля — станция Усть-Илимск, 30 июля — станция Рудногорск.

В перечень доступных диагностических процедур входят УЗИ, ФГДС, рентгенологические исследования, а также функциональная и лабораторная диагностика. Приём пациентов осуществляется ежедневно с 8:00 до 18:00, с часовым перерывом на обед. Для получения медицинской помощи необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.