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В селе Карла Маркса в ДНР ликвидировали иностранного командира группы ВСУ

Иностранцы встречались как в качестве инструкторов, так и в качестве командиров групп.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили одного из иностранных командиров штурмовых групп Вооружённых сил Украины в населённом пункте Карла Маркса в Донецкой народной республике.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от командира разведгруппы российской группировки войск «Восток» с позывным Изи.

Военный подчеркнул, что иностранцы встречались как в качестве инструкторов, так и в качестве командиров групп.

«Были “контакты” с одним из командиров группы противника. Был точно западным наёмником, подготовленный. Были слышны фразы проскакивали с акцентом жёстким таким. Он там единственный подготовленный был», — сказал он.

Военнослужащий уточнил, что после ликвидации командира ВСУ противник оперативно «перестал воздействовать».

Ранее сообщалось, что в Сумской области Украины действуют наёмники Вооружённых сил Украины из Республики Корея.