Российские военные уничтожили одного из иностранных командиров штурмовых групп Вооружённых сил Украины в населённом пункте Карла Маркса в Донецкой народной республике.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от командира разведгруппы российской группировки войск «Восток» с позывным Изи.
Военный подчеркнул, что иностранцы встречались как в качестве инструкторов, так и в качестве командиров групп.
«Были “контакты” с одним из командиров группы противника. Был точно западным наёмником, подготовленный. Были слышны фразы проскакивали с акцентом жёстким таким. Он там единственный подготовленный был», — сказал он.
Военнослужащий уточнил, что после ликвидации командира ВСУ противник оперативно «перестал воздействовать».
Ранее сообщалось, что в Сумской области Украины действуют наёмники Вооружённых сил Украины из Республики Корея.