От сироты до звезды экрана: как сложилась жизнь актера Евгения Ширикова

Жизнь Евгения Ширикова с самого начала складывалась драматично. Родившись в 1988 году в Вологде в обычной семье, где отец работал автослесарем, а мать — завхозом, мальчик в пятилетнем возрасте пережил первую страшную трагедию. Его мать скоропостижно скончалась от сердечного приступа практически на глазах у ребенка. Как вспоминает сам Евгений в интервью в передаче «Однажды…» на НТВ, он вышел на кухню и увидел, как мама, испытывая недомогание, попросила позвать отца. Это были ее последние слова. Малыша закрыли в комнате, а он бился в истерике, пытаясь выбраться.