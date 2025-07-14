Ретроградный Меркурий с 18 июля — как пережить период недоразумений и найти скрытые плюсы

Не стоит паниковать при упоминании ретроградного Меркурия, ведь это не период для страха, а, скорее, для повышенной осознанности и осторожности. Это космическое напоминание о том, что не всегда нужно двигаться вперёд сломя голову. С 18 июля и до 11 августа 2025 года Вселенная предлагает нам уникальную возможность замедлиться, обернуться назад, переосмыслить пройденный путь и подготовить почву для будущего роста. Используйте это время для внутреннего аудита, для исправления ошибок прошлого, для восстановления связей и для того, чтобы убедиться, что все ваши «базовые станции» настроены правильно. Если вы будете внимательны к деталям, терпеливы к задержкам и открыты к переменам, этот период может стать для вас невероятно продуктивным и подготовить к новым, более успешным начинаниям, когда Меркурий вновь двинется прямолинейно.