ФСИН: экс-полковнику Захарченко грозит опасность в новой колонии

Отдельно ФСИН указывает: есть оперативные данные о том, что большинство осужденных в этой колонии могут представлять угрозу не только для самого Захарченко, но и для других заключённых. Ведомство считает, что его перевод туда способен спровоцировать конфликты и даже новые преступления.