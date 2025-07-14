Освобожденная в Турции россиянка хочет вернуть ребенка, которого бросила

Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Бабушка ребенка Елена была оправдана. Апелляционный суд Антальи вынес решение об освобождении россиянки, сообщило агентство İHA. Девочку, оставленную Бурнашкиной в аэропорту, ранее вернули в Россию, сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.