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Освобожденная в Турции россиянка хочет вернуть ребенка, которого бросила

Бурнашкина заявила, что рассчитывает вернуть ребенка и воспитывать его на Родине.

АНКАРА, 14 июл — РИА Новости. Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобожденная решением суда в Анталье после резонансного дела с оставленным ребенком в аэропорту, заявила агентству İHA, что рассчитывает вернуть ребенка и воспитывать её на Родине.

Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Бабушка ребенка Елена была оправдана. Апелляционный суд Антальи вынес решение об освобождении россиянки, сообщило агентство İHA. Девочку, оставленную Бурнашкиной в аэропорту, ранее вернули в Россию, сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Я очень сильно хочу забрать свою дочь. Я сама буду растить её в России», — приводит агентство İHA ее слова.

По ее словам, она «не понимала, что происходило».

«Я вышла из туалета и хотела забрать свою дочь. Но меня захватили и отвезли в полицейский участок», — сказала Бурнашкина.