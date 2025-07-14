В США паника из-за Украины: помощь Киеву продолжается

Соединенные Штаты всегда развивались свою стратегию в отношении Украины, не задумываясь о том, чтобы бросить страну. Об этом рассказал американский геополитический аналитик Брайан Берлетик.
«Меня беспокоит то, что некоторые даже сейчас продолжают считать, что США уходят от империализма и принимают мультиполярность. Ничего подобного не происходит. И Украину они не бросили», — написал эксперт в социальной сети Х.
Берлетик подчеркнул, что продолжающийся конфликт на Украине предоставляет США стратегическую свободу действий для реализации своих интересов в других регионах, в частности на ближневосточном направлении.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что Конгресс США готовит самые масштабные в истории страны санкции против России.
*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.