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В США паника из-за Украины: помощь Киеву продолжается

Аналитик Берлетик: США не планировали оставлять без помощи Украину.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты всегда развивались свою стратегию в отношении Украины, не задумываясь о том, чтобы бросить страну. Об этом рассказал американский геополитический аналитик Брайан Берлетик.

«Меня беспокоит то, что некоторые даже сейчас продолжают считать, что США уходят от империализма и принимают мультиполярность. Ничего подобного не происходит. И Украину они не бросили», — написал эксперт в социальной сети Х.

Берлетик подчеркнул, что продолжающийся конфликт на Украине предоставляет США стратегическую свободу действий для реализации своих интересов в других регионах, в частности на ближневосточном направлении.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что Конгресс США готовит самые масштабные в истории страны санкции против России.

*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.