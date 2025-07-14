В Иркутской области изменились цены на бензин

На прошедшей неделе в Иркутской области зафиксированы незначительные колебания стоимости автомобильного топлива. Согласно последним данным, опубликованным Иркутскстатом, средняя цена литра АИ-92 составила 56−57 рублей.
Отметим, что максимальная цена на горючее зафиксирована в Братске — 57,75 рубля за литр. Наиболее выгодные условия предлагают в Ангарске — 56,86 рубля, а вот в областном центре топливо этой марки продают по 56,89 рубля.
Премиальный бензин АИ-95 продолжает удерживать лидерские позиции по спросу среди автовладельцев. Его розничная стоимость варьируется в пределах 60−61 рубля. Самый выгодный ценник в Тайшете — 60,16 рубля. В Иркутске литр 95-го обойдется в 60,20 рубля, а в Братске — 61,12 рубля за литр.
Обратите внимание! Указанные значения являются усредненными. Фактическая стоимость на конкретных АЗС может отличаться на 0,5−1,5%. Для получения точной информации рекомендуется сверяться с ценами на топливных табло заправочных станций.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 22-летний житель Приангарья заключен под стражу за убийство абитуриентки. Напомним, подозреваемый расправился с жертвой из-за ревности.