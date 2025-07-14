В Пермском крае определили второго мультистобалльника

В Пермском крае продолжают подводить итоги ЕГЭ, в том числе за дополнительные дни экзаменов — 3 и 4 июля. По итогам этих дат число стобалльников в регионе увеличилось на четверых. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Пермского края.
Среди них — Глеб Беляев, выпускник школы № 7 города Перми. Он решил пересдать профильную математику и получил высший балл. Это уже его второй «сотенный» результат — ранее Глеб набрал 100 баллов по русскому языку. Таким образом, он стал вторым мультистобалльником в Пермском крае в этом году.
Также отличные результаты показали Ульяна Бусыгина из лицея ПГНИУ и Ксения Щербинина из школы № 22 (Пермь) — обе девушки пересдали литературу на 100 баллов. Кроме того, Анна Спехова из поселка Теплая Гора (Горнозаводский округ) получила максимальный балл по русскому языку.
Всего на сегодняшний день в регионе 81 стобалльник, и только двое из них добились высшего результата сразу по двум предметам.