В Пермском крае определили второго мультистобалльника

Среди них — Глеб Беляев, выпускник школы № 7 города Перми. Он решил пересдать профильную математику и получил высший балл. Это уже его второй «сотенный» результат — ранее Глеб набрал 100 баллов по русскому языку. Таким образом, он стал вторым мультистобалльником в Пермском крае в этом году.