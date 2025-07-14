ВСУ применяют для ударов по России британские корабельные мишени

— Когда идет налет, налет идет не только в составе объектов, которые несут боевую часть, также для «забития» системы ПВО сначала идут ложные цели. Этот объект рассматривается как ложная цель. Но они его компонуют и как боевую машину. Они понимают, что ПВО у нас активная и ее нужно перегружать. Такие цели имеют двойное назначение, но ряд РЛС уже научились отслеживать ложные цели, — рассказал боец в разговоре с РИА Новости.