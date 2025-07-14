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ВСУ применяют для ударов по России британские корабельные мишени

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют для атак по территории РФ списании беспилотные корабельные мишени из Великобритании. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщил боец Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным «Адвокат».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют для атак по территории РФ списании беспилотные корабельные мишени из Великобритании. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщил боец Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным «Адвокат».

Военный рассказал, что такая мишень помогает обманывать ПВО — она распознает его как ложную цель.

— Когда идет налет, налет идет не только в составе объектов, которые несут боевую часть, также для «забития» системы ПВО сначала идут ложные цели. Этот объект рассматривается как ложная цель. Но они его компонуют и как боевую машину. Они понимают, что ПВО у нас активная и ее нужно перегружать. Такие цели имеют двойное назначение, но ряд РЛС уже научились отслеживать ложные цели, — рассказал боец в разговоре с РИА Новости.

Также стало известно, что боевики батальона «Айдар»* на Сумском направлении стали обращаться к ясновидящим за советом о возможном дезертирстве. По словам представителей российских силовых структур, мобилизованные солдаты ВСУ деморализованы «преступными действиями командования».

В мае сообщалось, что боевики «Айдара»* пытаются бежать с позиций в населенном пункте Новоукраинка Донецкой Народной Республики на границе с Днепропетровской областью. Оставшиеся солдаты просто отказываются выполнять приказы и боевые задачи.

*Организация признана террористической и запрещена в России.