В Красноярске археологи нашли захоронение бронзового века на месте будущей дороги

На глубине около 40−50 сантиметров специалисты нашли останки четырех человек — двоих взрослых и двоих детей. Предположительно, находке от 2 до 3 тысяч лет. Останки направлены на экспертизу в СФУ, где ученые установят возраст, возможные причины смерти и особенности образа жизни древних людей. По мнению исследователей, захоронение относится к тагарской культуре — периоду бронзы и железа.
Также археологи обнаружили на территории Афонтовской горы артефакты, датируемые примерно 11 тысячами лет. Среди находок — рога оленей и козлов, бивни мамонтов, а также сточенные камни-скребки, которые использовались как ножи.
Сейчас раскопки ведутся между домами 8 и 8а на улице Менжинского. Движение на этом участке перекрыто. Завершить археологические работы планируют к середине августа. После этого начнётся следующий этап — работы продолжатся на участке до улицы Копылова и продлятся до сентября.
«После археологов на площадку должны зайти ПАО “Россети Сибирь” для выноса и реконструкции существующих коммуникаций. Параллельно мы начнем готовить документы на поиск подрядчика для реконструкции этой дороги. Срок возведения по проекту — 17 месяцев», — рассказал Александр Парамыгин, и.о. руководителя МКУ «Управление капитального строительства».
В мэрии напоминают, новая дорога длиной 676 метров соединит улицы Копылова и Новосибирскую. Проезжую часть расширят до четырех полос, обустроят тротуары, установят светофоры и остановки общественного транспорта.