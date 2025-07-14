В Красноярске археологи нашли захоронение бронзового века на месте будущей дороги

На глубине около 40−50 сантиметров специалисты нашли останки четырех человек — двоих взрослых и двоих детей. Предположительно, находке от 2 до 3 тысяч лет. Останки направлены на экспертизу в СФУ, где ученые установят возраст, возможные причины смерти и особенности образа жизни древних людей. По мнению исследователей, захоронение относится к тагарской культуре — периоду бронзы и железа.