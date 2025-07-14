Россиянку, бросившую новорожденную в аэропорту Антальи, освободили из тюрьмы

В Турции после девяти месяцев заключения освобождена 19-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина, осужденная за то, что оставила своего новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи.
Девушка собирается добиваться возвращения дочери. Изначально турецкий суд приговорил Бурнашкину к 15 годам тюрьмы, однако после апелляции приговор был отменен. В первом интервью после освобождения девушка заявила о своем желании забрать и воспитывать ребенка.
14 октября прошлого года появились сообщения, что российская туристка зашла в туалет для людей с ограниченными возможностями в турецком аэропорту и оставила там ребенка, ее задержали, возбудили уголовное дело. В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что здоровью малыша ничего не угрожает и он вместе с матерью находится в больнице.
Родившуюся девочку, названную Николь, только месяц назад, 12 июня, удалось вывезти в Россию и передать в приемную семью в Подмосковье. Турецкий суд пересмотрел приговор, переквалифицировав статью на «оставление в опасности», что позволило Бурнашкиной выйти на свободу. В ближайшее время она планирует вернуться в Россию и предпринять попытки вернуть себе дочь, передает Telegram-канал Shot.
15 октября, прошлого года, на следующий день после происшествия, россиянка заявила, что не знала о своей беременности. По сообщениям СМИ, причиной стал ее лишний вес. Во время поездки в Турцию вместе с мамой у девушки «внезапно заболел живот», после чего она забежала в кабинку туалета, где и родила ребенка. По данным журналистов, именно родительница предложила дочери избавиться от новорожденного. Парень девушки, в свою очередь, заявил, что тоже не подозревал о беременности и не знает, кто является отцом ребенка. Предполагаемый отец малыша, предположительно, ушел от девушки при ее ранних сроках беременности.