Украинцам, которых не допустили в РФ, запрещают въезд в страну на срок до 50 лет

Гражданам Украины, у которых при проверке в аэропорту Шереметьево выявляют связи с ВСУ, поддержку киевского режима или критику СВО, запрещают въезд в Россию на срок от 20 до 50 лет. Такие решения принимаются на основе анализа их гаджетов и соцсетей, следует из судебных материалов, изученных ТАСС.