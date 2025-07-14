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Украинцам, которых не допустили в РФ, запрещают въезд в страну на срок до 50 лет

Гражданам Украины, у которых при проверке в аэропорту Шереметьево выявляют связи с ВСУ, поддержку киевского режима или критику СВО, запрещают въезд в Россию на срок от 20 до 50 лет.

Гражданам Украины, у которых при проверке в аэропорту Шереметьево выявляют связи с ВСУ, поддержку киевского режима или критику СВО, запрещают въезд в Россию на срок от 20 до 50 лет. Такие решения принимаются на основе анализа их гаджетов и соцсетей, следует из судебных материалов, изученных ТАСС.

В одном из случаев украинской гражданке запретили посещение России на 50 лет после обнаружения в ее социальных сетях положительных реакций на публикации о Вооруженных силах Украины и интереса к проукраинскому контенту.

В другом случае гражданин Украины получил 20-летний запрет на въезд из-за выявленной поддержки украинских вооруженных формирований, критического отношения к специальной военной операции, а также обнаруженных в его телефоне контактов сотрудников украинских спецслужб и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Турции освободил россиянку, бросившую новорожденную в аэропорту.