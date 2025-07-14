Украинцам, которым отказали во въезде в РФ, запрещают въезд до 50 лет

Как правило, запрет связан с обнаружением на электронных устройствах украинцев информации о связях с Вооруженными силами Украины, спецслужбами, а также признаков поддержки киевского режима или негативного отношения к СВО и РФ. После таких проверок граждан уведомляют о недопуске и отправляют в страну, откуда они прибыли, после чего оформляется запрет на въезд.