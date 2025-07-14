Украинцам, которым отказали во въезде в РФ, запрещают въезд до 50 лет

Пограничная служба России принимает решения о запрете въезда в страну гражданам Украины на срок от 20 до 50 лет. Об этом свидетельствуют судебные материалы, в которых указаны причины отказа во въезде при прохождении контроля в московском аэропорту Шереметьево.
Как правило, запрет связан с обнаружением на электронных устройствах украинцев информации о связях с Вооруженными силами Украины, спецслужбами, а также признаков поддержки киевского режима или негативного отношения к СВО и РФ. После таких проверок граждан уведомляют о недопуске и отправляют в страну, откуда они прибыли, после чего оформляется запрет на въезд.
В одном из случаев украинке отказали во въезде из-за того, что в ее социальных сетях были выявлены положительные реакции на публикации с участием военнослужащих ВСУ, а также интерес к проукраинскому контенту. По результатам проверки ей запретили въезд в РФ до июля 2074 года.
Во втором случае мужчина не прошел контроль из-за обнаруженной поддержки ВСУ и критического отношения к СВО. Кроме того, в его телефоне нашли контакты сотрудников украинских спецслужб и полиции. В итоге ему запретили въезд в Россию на 20 лет, передает ТАСС.
Эта практика применялась и ранее: 12 апреля стало известно, что российские пограничные службы дважды отказали во въезде в Россию гражданину Украины, в телефоне которого были обнаружены контакты украинских военнослужащих.