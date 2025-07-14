Стало известно, когда в России подешевеют некоторые продукты

Экономист спрогнозировал, что снизятся цены на морковь, капусту, свеклу, картофель, томаты и яблоки. Молоко также подешевеет, но всего на 2−3%. В то же время говядина и свинина подорожают на 3−4%, а непродовольственные товары первой необходимости — на 3−5%.