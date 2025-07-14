В трёх районах Новосибирска отключат горячую воду 15 июля

С 15 по 20 июля в Новосибирске пройдут гидравлические испытания теплосетей от ТЭЦ-2 — в Центральном, Октябрьском и Железнодорожном районах. Максимальный срок отключения горячей воды — до 28 июля. Подключение будет происходить поэтапно. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.
Улицы в зоне испытаний.
Садовая, Шевченко, Сакко и Ванцетти, Богаткова, Восход, Зыряновская, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, Нижегородская, Декабристов, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская, Инская, Якушева, Каинская, Серебренниковская, Свердлова, Горького, Коммунистическая, Чаплыгина, Советская.