В трёх районах Новосибирска отключат горячую воду 15 июля

С 15 по 20 июля в Новосибирске пройдут гидравлические испытания теплосетей от ТЭЦ-2 — в Центральном, Октябрьском и Железнодорожном районах. Максимальный срок отключения горячей воды — до 28 июля. Подключение будет происходить поэтапно. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.